TomTom in uitverkoop op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten kleine plussen zien. De stemming bleef terughoudend door de brexit-onderhandelingen en de geopolitieke spanningen rond Saudi-Arabië. Op het Damrak ging navigatiebedrijf TomTom in de uitverkoop.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 519,80 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 734,29 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,1 procent.

TomTom zag een eerdere winst verdampen en zakte 6,6 procent bij de middelgrote fondsen. De navigatiedienstverlener verhoogde bij de presentatie van de kwartaalcijfers zowel de winst- als de omzetverwachting. Volgens topman Harold Goddijn helpen recent afgesloten overeenkomsten met automakers als Peugeot-moeder PSA en BMW het bedrijf vooruit. Het einde van een contract met Volvo voor locatie- en navigatiediensten zette het aandeel echter onder druk.

Sterkste stijger

Sterkste stijger in de AEX was Altice Europe met een winst van bijna 5 procent. Volgens de Franse krant Les Echos zijn de Amerikaanse durfkapitalist KKR, de Australische bank Macquarie en het Franse Mirova het best gepositioneerd om mee te doen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk door het kabel- en telecomconcern. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 0,5 procent.

Op de lokale markt dikte RoodMicrotec 4,6 procent aan. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte flink meer omzet in het derde kwartaal en verwacht dat de omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien.

Bemoedigend

Probiodrug (plus 3,4 procent) toonde wat herstel. De Duitse biofarmaceut publiceerde in een vakblad bemoedigende resultaten van een studie bij patiënten met vroege vorm van Alzheimer. Maandag kelderde het aandeel bijna 12 procent na een winstalarm.

In Stockholm raakte Volvo ruim 5 procent kwijt door uitstootproblemen. Volgens de Zweedse truck- en bussenmaker slijten bepaalde filters sneller dan gedacht waardoor de Volvo's die al een tijdje op de weg rijden mogelijk vervuilender zijn dan toegestaan.

De euro was 1,1592 dollar waard, tegen 1,1589 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 71,47 dollar. Brentolie daalde ook 0,4 procent, tot 80,50 dollar per vat.