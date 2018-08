Walmart uitblinker op beurs New York

Gepubliceerd op | Views: 909

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Winkelreus Walmart blonk uit na beter dan verwachte cijfers. Het sentiment op Wall Street werd verder vooruitgeholpen door hoopgevende ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Chinese viceminister van Handel reist eind deze maand af naar de VS voor handelsgesprekken.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent hoger op 25.558,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2840,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 7806,52 punten.

Walmart zag zijn beurswaarde 9,3 procent stijgen. De supermarktketen boekte afgelopen kwartaal zijn sterkste omzetgroei in tien jaar tijd en verhoogde zijn vooruitzichten voor het lopende jaar. Walmart profiteerde van een hogere verkoop van onder meer vers voedsel en kleding en trok meer klanten.

Walmart

In het kielzog van Walmart stegen branchegenoten als Kroger en Target tot 1,7 procent. Warenhuisketen J.C. Penney kwam met een groter dan verwacht verlies en ziet het lopende boekjaar somberder in. In mei kwam het bedrijf ook al met een winstwaarschuwing. Het aandeel werd door beleggers 27 procent lager gezet.

Producent van netwerkapparatuur Cisco Systems behaalde zijn hoogste kwartaalomzet ooit en steeg 3 procent. De nettowinst van het bedrijf werd vooruitgeholpen door een belastingmeevaller.

Mylan

Farmaceut Mylan (plus 0,1 procent) heeft niet langer het alleenrecht op EpiPen, een prikpen tegen gevaarlijke allergische reacties. De Amerikaanse toezichthouder FDA verleende goedkeuring voor de vergelijkbare prikpen van de Israëlische farmaceut Teva. Dat bedrijf is eveneens in New York genoteerd en won dik 7 procent.

Symantec maakte een koerssprong van bijna 5 procent. Het activistische hedgefonds Starboard dat een belang heeft van bijna 6 procent in het cyberbeveiligingsbedrijf drong aan op wijzigingen bij Symantec.

De euro was 1,1374 dollar waard, tegen 1,1393 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 65,49 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 71,37 dollar per vat.