Export eurozone gedaald in mei

LUXEMBURG (AFN) - De eurolanden hebben in mei voor 189,6 miljard euro aan goederen verkocht aan landen buiten de muntunie. De exportwaarde ligt daarmee 0,8 procent lager dan in mei vorig jaar. Dat maakt het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

De import van de eurozone groeide in mei op jaarbasis met 0,7 procent tot 171,9 miljard euro. Daarmee bedraagt het handelsoverschot van eurolanden 16,5 miljard euro. In mei vorig jaar was dat nog 19,3 miljard euro.

De Europese Unie als geheel exporteerde in mei voor 160,9 miljard euro naar de rest van de wereld, een daling van 2,7 procent op jaarbasis. De import van de EU had in die maand een waarde van 160,7 miljard euro, 1,4 procent minder dan een jaar eerder.