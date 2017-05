'Groot banenverlies bij autoconcern Ford'

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: autoindustrie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor is van plan wereldwijd circa 10 procent van het totaal aantal banen te schrappen om de winstgevendheid te vergroten en de aandelenkoers op te krikken. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op gezag van ingewijden rond de zaak.

Ford komt mogelijk al deze week met de ingreep naar buiten. Wereldwijd telt het bedrijf meer dan 200.000 werknemers, waarvan ongeveer de helft in Noord-Amerika. De reorganisatie komt dus neer op ongeveer 20.000 banen. Ford kwam onlangs onder vuur te liggen van aandeelhouders over de achterblijvende beurskoers en dalende winst, waarbij ook de pijlen werden gericht op topman Mark Fields.

Een woordvoerder van Ford noemde het bericht ,,speculatie''. Ford heeft al eerder gezegd zijn kosten dit jaar met 3 miljard dollar te gaan verlagen.