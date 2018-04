Topman Brits reclamebureau WPP vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 218

LONDEN (AFN) - Het Britse reclamebureau WPP moet op zoek naar een nieuwe topman. Het bedrijf maakte formeel bekend dat Martin Sorrell per direct aftreedt. Geruchten over zijn vertrek deden al enige tijd de ronde.

Het grootste reclamebureau ter wereld meldde eerder deze maand een onderzoek te zijn begonnen naar de aantijgingen van misbruik en wangedrag van topman en oprichter Sorrell. In de verklaring van het bedrijf over het vertrekt van Sorrell werd met geen woord over die kwestie gerept. Zijn vertrek wordt behandeld als een pensioen.

Voorzitter Roberto Quarta neemt, samen met twee andere bestuurders, voorlopig de taken van Sorrell over tot het moment dat een nieuwe topman is gevonden. Sorrell zelf blijft beschikbaar om de nieuwe topman te begeleiden.