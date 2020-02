Drukke beursweek met bouwers en luchtvaart in spotlights

Gepubliceerd op | Views: 754 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De komende beursweek zal weer in het teken staan van de nodige bedrijven die de boeken openen. In Amsterdam is het onder meer de beurt aan verzekeraar ASR, biotechnologiebedrijf Galapagos, luchtvaartconcern Air France-KLM en bouwers BAM en Heijmans. Verder blijven beleggers gespitst op ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus.

De beursweek lijkt rustig te beginnen. Wall Street blijf maandag gesloten vanwege President's Day. Vanuit Japan volgens cijfers over de economische groei en de industriële productie. Woensdag staat onder meer verzekeraar ASR op de rol.

Het zwaartepunt van de beursweek in Amsterdam ligt op donderdag. Bij de cijferupdate van Air France-KLM over 2019 zal de aandacht vooral uitgaan naar de impact van het Wuhan-virus, aangezien zowel Air France als KLM zich genoodzaakt ziet vluchten van en naar China te schrappen.

Galapagos

De donderdag is onder meer aan AEX-fonds Galapagos om met een handelsupdate te komen. Bij Heijmans, dat ook die dag de boeken opent, zullen met name de PFAS- en stikstofproblemen worden belicht. Dat geldt een dag later ook bij branchegenoot BAM. Op vrijdag maakt ook techbedrijf CM.com zijn debuut op het Damrak.

In de komende week volgen ook Britse cijfers over de inflatie en de winkelverkopen, waaruit mogelijk de eerste tekenen zichtbaar worden van de impact van de recente verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson. Ook volgen cijfers over de Britse inkoopmanagers. Die moeten uitwijzen of de stijgende lijn van januari is voortgezet. Mede door de positieve noot toen tornde de Britse centrale bank niet aan zijn rentetarieven.

ZEW-cijfer

Uit Duitsland volgt ook nog het ZEW-cijfer over het beleggersvertrouwen. De Europese Centrale Bank publiceert verder de notulen van de januarivergadering. Uit Nederland volgen onder meer werkloosheidscijfers, data over investeringen, consumptie door huishoudens, het consumentenvertrouwen en huizenprijzen.

In de VS staan een reeks cijfers, waaronder de inkoopmanagersindex, hypotheekaanvragen en de producentenprijzen op de rol. Ook worden de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.

Financiële leiders van over de hele wereld komen aan het einde van de week bijeen in Saudi-Arabië. Zij zullen onder meer over de impact van het coronavirus op de wereldeconomie praten.