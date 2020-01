Forse winststijging voor Morgan Stanley

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft het slotkwartaal van 2019 fors meer winst gemaakt in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De financiële instelling profiteerde vooral van zijn sterke positie in de handel en uitgifte van obligaties.

De kwartaalwinst van de bank kwam uit op 2,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder bijna 1,4 miljard dollar. De winst viel daarmee ook hoger uit dan waar kenners gemiddeld op rekenden. De omzet van de onderneming steeg met ruim een kwart tot 10,9 miljard dollar.

De opbrengsten over het hele jaar stegen tot een recordbedrag van 41,4 miljard dollar. Onder de streep bleef 9 miljard dollar over. De winst een jaar eerder was 8,7 miljard dollar. Een belastingvoordeel van 348 miljoen dollar droeg bij aan de winstgroei. Een jaar eerder was sprake van een voordeel van 203 miljoen dollar.