Superbelegger Buffett pleit voor extra hulp kleine bedrijven VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Superbelegger en multimiljardair Warren Buffett dringt er bij het Amerikaanse Congres op aan om snel extra coronahulp te bieden aan miljoenen kleine ondernemingen in de Verenigde Staten. Volgens hem staat velen van hen het water aan de lippen en is het zaak dat ze extra steun krijgen. In de Amerikaanse politiek wordt al maanden gesteggeld over extra steun.

De 90-jarige Buffett, die nog altijd aan het roer staat van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway, sprak in een interview met nieuwszender CNBC de hoop uit dat het Congres de zogeheten PPP-regeling (Paycheck Protection Program) voor miljoenen kleine bedrijven snel uitbreidt. "We hebben nog een kapitaalinjectie nodig om de klus te klaren," zei hij.

Buffett kreeg met zijn oproep de steun van topman David Solomon van Goldman Sachs. De bankier betoogde dat de bedrijven, ook met de eindstreep in zicht meer hulp nodig hebben. Ook nu een begin is gemaakt met vaccinatie.

Toegang

"De stappen die de Fed en het ministerie van Financiën hebben genomen om liquiditeit op de markt te brengen, hebben grote bedrijven zeker geholpen", aldus Solomon. "Maar kleine bedrijven hebben die toegang niet."

Buffett erkende dat er bedrijven zijn die misbruik hebben gemaakt van de regelingen. Maar dat zou wetgevers niet moeten ontmoedigen om inspanningen te doen om kleine ondernemingen te helpen.