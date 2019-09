Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: Suriname

PARAMARIBO (AFN) - De Verenigde Staten is Suriname te hulp geschoten om de problemen vanwege het grote tekort aan dollarbiljetten in het land te verhelpen. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, stuurt een hoeveelheid dollars naar het Zuid-Amerikaanse land.

De omvang van het transport is niet bekend. Het tekort aan dollarbiljetten is volgens de Surinaamse centrale bank een direct gevolg van de actie van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat in 2018 een geldzending van bijna 20 miljoen euro in beslag nam. Dat leidde namelijk tot het stopzetten van activiteiten van geldtransporteurs van en naar het land.

Hoewel Suriname zijn eigen Surinaamse dollar heeft, worden veel transacties gedaan met Amerikaanse dollars. Dat gebeurt onder meer in de goud- hout en vissector. Als gevolg van het dollartekort is de koers van de lokale munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar flink gestegen. Daar hebben consumenten last van, omdat producten duurder worden.