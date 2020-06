Meeste winkels optiekbedrijf GrandVision weer open

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De meeste winkels van optiekketen GrandVision, het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish, zijn weer open. Volgens de onderneming waren per eind mei circa 4700 vestigingen, ongeveer 80 procent, volledig operationeel waaronder winkels in de meeste Europese markten van GrandVision.

GrandVision zegt dat met name in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het grootste deel van de Scandinavische markten sterk herstel is te zien en dat er goede vooruitgang wordt geboekt om de verkoopniveaus van voor de crisis te bereiken. Daarnaast wijst GrandVision op de sterke online verkoop. Die nam in de eerste vijf maanden van dit jaar met 80 procent toe. Deze online verkopen blijven ook na heropening van winkels op een hoog niveau.

De meeste winkels in Zuid-Amerika zijn nog dicht of werken met beperkte openingstijden vanwege de uitbraak van het coronavirus, aldus het bedrijf. GrandVision zei dat vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis er nog steeds geen prognose voor dit jaar uitgesproken kan worden.