Grote pensioenfondsen staan er wat beter voor

AMSTERDAM (ANP) - De grote pensioenfondsen in Nederland zijn er afgelopen maand iets beter voor komen te staan. Geholpen door de stijgende rente op de financiële markten en de stijgende beurskoersen liepen hun zogeheten dekkingsgraden op. Die graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Bij zorgfonds PFZW kwam de dekkingsgraad bijvoorbeeld uit op 94,5 procent, van 92,2 procent een maand eerder. Dat betekent dat het pensioenfonds voor iedere euro die het aan pensioenverplichtingen heeft, 94,5 cent in kas had. Bij ambtenaren- en lerarenfonds ABP was de dekkingsgraad in de eerste maand van het jaar nog 93,8 procent. Dat is in februari opgelopen tot 97,5 procent. Metaal- en elektrofondsen PMT en PME zagen hun score aandikken tot respectievelijk ruim 96 en dik 99 procent.

Eerder maakten de grootste pensioenfondsen van het land al bekend dat ze de pensioenuitkeringen momenteel niet hoeven te verlagen. Hun financiële positie was eind vorig jaar voldoende verbeterd. Niet alle fondsen ontsnappen waarschijnlijk aan het doorvoeren van een korting. Het Pensioenfonds Levensmiddelen, waarbij de supermarktmedewerkers zijn aangesloten, stond er eind december juist te slecht voor om de pensioenen te kunnen handhaven.

Dreiging van korting

De dreiging van kortingen is komende jaren nog niet geweken, hebben onder meer PFZW en ABP al aangegeven. Ze blijven voor hun financiële gezondheid erg afhankelijk van de omstandigheden op de financiële markten. Nu veel landen zijn begonnen met vaccinatieprogramma’s, ligt een verbetering van de economie aan de horizon. Maar uiteindelijk zal economisch herstel gepaard gaan met het terugdraaien van monetaire en fiscale steunoperaties. Dit is een delicaat proces en als het tempo waarin dit in Europa gebeurt afwijkt van dat in de Verenigde Staten, zouden fondsen daarvan de dupe kunnen worden.

Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden, net als vorig jaar, minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95 procent.