Apple sluit nog meer winkels in VS om opleving corona

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple gaat nog eens meer dan twintig winkels in de Amerikaanse staten Texas, Georgia en North Carolina sluiten in verband met de opleving van het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten blijft steeds verder oplopen.

Vorige maand sloot de iPhone-maker al meer dan vijftig winkels in Californië, terwijl ook veel vestigingen in de staten Utah, Tennessee, Arizona en South Carolina nog dicht zijn. Apple heeft ook vestigingen in de Britse hoofdstad Londen op slot gegooid vanwege het virus. In Washington gaan winkels tijdelijk dicht in aanloop naar de inauguratie van aankomend president Joe Biden volgende week.

Volgens Apple gaat het om een voorzorgsmaatregel en wordt de situatie rond corona nauwlettend gevolgd.