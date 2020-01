Zwakkere arbeidsmarkt blijkt ook uit Beige Book

Gepubliceerd op | Views: 526 | Onderwerpen: arbeidsmarkt

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie liet in de laatste periode van vorig jaar een "bescheiden" groei zien, al waren er wel signalen dat de banenaanwas afzwakte. Dat meldde de Federal Reserve in zijn zogeheten Beige Book, dat inzage geeft in de economische activiteit in de Verenigde Staten.

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn actueel tot 6 januari. Dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zwakker presteerde in december werd onlangs ook al duidelijk uit het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, vindt dat de rente momenteel op een gepast niveau is, mits er geen aanzienlijke economische veranderingen gaan opspelen. Dat bleek onlangs nog uit de notulen van de beleidsvergadering in december. In verschillende speeches van beleidsbepalers bij de Fed klonk de laatste tijd een vergelijkbaar geluid.

Vorig jaar verlaagde de Fed de rente in totaal drie keer drie keer. In december werd er niet aan de rente gesleuteld. De beslissing om de niveau's ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem en werd ook algemeen verwacht op de financiële markten.