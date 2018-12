Beurzen Europa krabbelen iets op

Gepubliceerd op | Views: 1.184 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdagmiddag nog altijd in het rood, maar wist gedurende de sessie wel wat van het eerdere verlies goed te maken. Ook elders in Europa krabbelden graadmeters iets op. Zorgen over de Chinese economie kregen de overhand na tegenvallende groeicijfers. Daarbovenop werden tegenvallende cijfers over de Franse economie verwerkt. De ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijven de gemoederen verder bezighouden.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent in de min op 507,11 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 659,99 punten. De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in.

Parijs noteerde 0,7 procent lager. In Frankrijk bleken de aanhoudende landelijke protesten van de 'gele hesjes' de economische activiteit in december behoorlijk te hebben ontregeld. Daardoor kromp de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector, aldus schattingen van de Britse marktonderzoeker Markit.

KPN

Telecomconcern KPN was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van 2,3 procent. Het aandeel NN Group zakte 1,3 procent in de hoofdindex. De verzekeraar kreeg van De Nederlandsche Bank (DNB) groen licht om de eigen levensverzekerings- en schadeverzekeringstakken de bundelen met die van Delta Lloyd. De wettelijke fusie van de ondernemingen had NN vorige maand al aangekondigd.

Takeaway stond bij de sterkste stijgers in de MidKap. De maaltijdbestelsite ging 0,9 procent omhoog nadat bekend werd dat het bedrijf gaat samenwerken met AH to go in Amsterdam.

LVMH

In Parijs zakte LVMH 1,3 procent. Het luxebedrijf neemt voor 2,6 miljard dollar het in Londen gevestigde Belmond, een exploitant van onder meer exclusieve hotels en restaurants, over. Verder blijft automaker Renault (min 2,2 procent) in de schijnwerpers staan door de fraudezaak rond topman Carlos Ghosn. Uit eigen onderzoek van de automaker bleek niks mis te zijn met de beloningen hij als topman van Renault heeft ontvangen.

De euro was 1,1280 dollar waard, tegen 1,1356 dollar bij het slot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 52,30 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,5 procent tot 61,17 dollar per vat.