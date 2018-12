Wereldhave rondt verkoop winkelcentrum af

Gepubliceerd op | Views: 929

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Wereldhave heeft de verkoop van het Finse winkelcentrum Itis afgerond. De onderneming gaat de ongeveer 450 miljoen euro die de verkoop oplevert gebruiken om zijn balans te versterken.

De verkoop van het winkelcentrum in Helsinki werd twee maanden geleden bekendgemaakt. Met de afronding verlaat Wereldhave de Finse markt. Het bedrijf is verder actief in Nederland, België en Frankrijk.