Duits Merck profiteert van Amsterdamse tak

DARMSTADT (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut en speciaalchemieconcern Merck uit het Duitse Darmstadt heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan en schroeft zijn omzetverwachting voor het jaar op. Vooral het in Amsterdam gevestigde onderdeel Life Sciences presteerde goed, zo bleek woensdag uit een handelsbericht.

De opbrengsten van de tak Life Sciences groeiden op eigen kracht met bijna tien procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet van Merck steeg met 6,6 procent tot 3,8 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met bijna 6 procent, maar was alsnog hoger dan verwacht. De nettowinst zakte ook, van 648 miljoen naar 345 miljoen euro. Dat kwam onder meer door investeringen.

Voor het hele jaar rekent Merck, niet te verwarren met de Amerikaanse branchegenoot met dezelfde naam, nu op een omzetgroei van 4 tot 6 procent. Dat was eerder 3 tot 5 procent. Wel wordt nog verwacht dat het bedrijfsresultaat licht zal teruglopen. Het doel is nog altijd om in 2019 weer structurele groei van het resultaat te laten zien.