Weinig beweging op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelsdag dicht bij hun openingsstanden. Het optimisme van beleggers over de vrijdag aangekondigde handelsdeal ebde wat weg na terughoudende reacties uit China. Verder werd uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 (Nederlandse tijd) een fractie lager op 26.810 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2966 punten. Technologiebeurs Nasdaq ook 0,1 procent tot 8049 punten.

President Donald Trump kondigde voor het weekend een gedeeltelijke handelsdeal aan met China na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Het akkoord moet nog op schrift worden gesteld. Peking liet echter weten niet zomaar bij het kruisje te tekenen en zou nog verder willen praten met Washington. Eerder op de dag bleek verder dat de Chinese handel flink had te lijden onder de vete met de VS en de afkoelende wereldeconomie.

Nike

Zwaargewicht Nike won 1,2 procent. De maker van sportartikelen profiteerde van een adviesverhoging en een positief analistenrapport. Boeing zakte 0,1 na de bekendmaking van het opsplitsen van de leidinggevende rollen in het bedrijf in een aparte topman en een aparte voorzitter. Voorheen bekleedde Dennis Muilenburg nog een dubbelrol.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verloor 0,1 procent na een adviesverlaging door Stephens. Vooral oplopende kosten lijken de onderneming dwars te zitten, menen de kenners.

Motoren

Harley-Davidson verloor 1,2 procent na berichten dat het voorlopig stopt met de productie van elektrische motoren vanwege een probleem met de oplaadapparatuur. De motoren zouden veilig zijn.

De euro was 1,1029 dollar waard, tegen 1,1025 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 53,44 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 59,16 dollar per vat.