Wall Street opent licht in de min

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen aan de dag begonnen. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op ontwikkelingen aan het Amerikaans-Chinese handelsfront. Verder wordt uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen in de Verenigde Staten deze week. De agenda is maandag echter nog tamelijk nagenoeg leeg.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 26.787 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,1 procent tot 2966 punten. Technologiebeurs Nasdaq speelde eveneens 0,1 procent kwijt tot 8050 punten.

President Donald Trump kondigde een gedeeltelijke handelsdeal aan met China na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Het akkoord moet nog wel op schrift worden gesteld. Peking zou nog verder willen praten met Washington voordat de overeenkomst ondertekend wordt. Eerder op de dag bleek dat de Chinese handel flink had te lijden onder de vete met de VS en de afkoelende wereldeconomie.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verloor 1,7 procent na een adviesverlaging door Stephens. Vooral oplopende kosten lijken de onderneming dwars te zitten, menen de kenners.