Kleine uitslagen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers bleven voorzichtig na de recente zorgen over de Turkse lira. Toen de munt begin van de dag iets opkrabbelde, na de forse waardedalingen van de afgelopen tijd, gingen de graadmeters wat omhoog. Later verslechterde het sentiment toch weer wat.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plusje van 0,1 procent op 561,48 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 786,47 punten. Frankfurt sloot vlak en de beursgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 0,4 procent in.

De hoofdindex in Istanbul ging 0,8 procent omhoog na de forse koersval op maandag. Het koersherstel viel in de loop van de dag wel behoorlijk terug, toen duidelijk werd dat de waarde van de Turkse munt stabiliseerde en niet verder omhoog ging. In Amsterdam zag ING, dat in de afgelopen handelsdagen onder druk stond door de zorgen over de blootstelling aan Turkije, een eerdere koerswinst verdampen. Het aandeel van de bank daalde 0,3 procent.

Air France-KLM

Op het Damrak kwamen technologiegroep TKH, detacheerder Brunel en biotechnoloog Curetis met cijfers. TKH overtuigde en hoorde met een plus van 1,3 procent bij de winnaars in de MidKap. Brunel en en Curetis stelden teleur en gingen bij de kleine fondsen elk zo'n 7 procent onderuit.

Air France-KLM steeg daarnaast dik 2 procent. Pilotenvakbond VNV zei te verwachten snel met KLM tot een akkoord te kunnen komen over een nieuwe cao. Verder waren baggeraar Boskalis (min 4,1 procent), die later deze week met cijfers komt, en beursintermediair Flow Traders (min 2,4 procent) uit de gratie bij beleggers. Flow Traders kreeg een adviesverlaging voor de kiezen.

Euro

Elders in Europa trok RWE de aandacht. Het Duitse energieconcern klom na het openen van de boeken bijna 4 procent in Frankfurt. Ceconomy ging juist ruim 9 procent onderuit. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt zag afgelopen kwartaal het nettoverlies verder oplopen. In Londen waren beleggers ontevreden over de resultaten van mijnbouwgigant Antofagasta (min 7 procent).

De euro was 1,1359 dollar waard, tegen 1,1411 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 67,19 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 72,68 dollar per vat.