AEX opent met verlies

De FED en de ECB zullen snel met een nieuw en groter steunprogram komen want al die honderden miljarden hebben een steeds kortere uitwerking op de beurzen.

Het enige wat ze doen is inflatie creëren in de beurzen wereldwijd en Huizenprijzen die al jaren naar belachelijke hoogte zijn doorgestegen. Mensen zijn totaal het besef van de waarde van geld kwijt. Gisteren op tv dat mensen met €45.000 overbieden op een simpele bovenwoning in Utrecht waarvan de de vraagprijs iets van € 465.000,- was .... compleet gestoord noem ik dat.

Ik weet het, je mag het niet, want het toont des te meer de waanzin aan waar wij met zijn allen mee bezig zijn. € 500.000,- voor die simpele kleine bovenwoning 65M2 is in guldens maar liefst 1.100.000,- gulden ..... krankzinnig is dat. Kun je zien dat ons geld geen klote meer waard is.