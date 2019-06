'Neuzen bij AF-KLM staan dezelfde kant op'

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Bij Air France-KLM staan na een roerige periode de neuzen weer dezelfde kant op. Volgens topman Ben Smith van het luchtvaartconcern liggen grote aandeelhouders de Nederlandse en de Franse staat op één lijn met het bedrijf als het gaat om het vertegenwoordigen van de belangen in beide landen.

Van het samenvoegen van merken is volgens hem geen sprake, omdat zowel Air France als KLM te waardevol is. Verder heeft het bestuur de nodige stappen gezet en staat het bedrijf er beter voor in vergelijking met februari.

Smith sprak tijdens een conferentie in Parijs. Hij wist daar ook te melden dat het gesprekken met piloten over de uitbreiding van de Transavia-vloot vorderen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de prijsvechter over lange afstanden gaat vliegen. Volgens de Canadees heeft het goedkope langeafstandsmodel nog niet bewezen succesvol te zijn. Air France-KLM is wat hem betreft dan ook niet geïnteresseerd om dat te gaan doen.