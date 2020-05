Ruconest stuwt resultaten Pharming

Gepubliceerd op | Views: 5.785 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Pharming blijft profiteren van het succes van zijn middel Ruconest. De onderneming zette in het eerste kwartaal van het jaar een fors hogere omzet in de boeken. Die resulteerde ook in een hogere winst.

Volgens topman Sijmen de Vries van Pharming was de start van het jaar "erg druk". Hij noemde de herfinanciering via converteerbare obligaties, waarbij Pharming zijn bestaande schuldfaciliteit heeft vervangen, extra kasmiddelen tot zijn beschikking kreeg en de balans verder kon versterken met het oog op groei-initiatieven, "erg belangrijk".

Pharming kreeg in het eerste kwartaal ook goedkeuring voor de nieuwe faciliteit, waarmee het de productie van therapie voor patiënten met erfelijk angio-oedeem wereldwijd aanzienlijk kan opschalen. Daarbij heeft het coronavirus volgens Pharming geen invloed op de opschaling en de productie van Ruconest. Ook heeft het virus geen invloed op de beschikbaarheid en distributie van het middel.

Werving stopgezet

Wel is de werving van nieuwe patiënten in lopende klinische onderzoeken stopgezet. Studies naar pre-eclampsie- en acuut nierfalen zullen daardoor naar verwachting vertraging oplopen. Patiënten die al in klinische onderzoeken zijn opgenomen zullen de behandeling blijven ontvangen.

Pharming sloot de meetperiode af met een omzet van 49,3 miljoen euro. Deze viel daarmee 40 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het operationeel resultaat steeg met 59 procent tot 19,4 miljoen euro. De winst kwam uit op 8,4 miljoen euro. Dat was een kwart meer dan in het eerste kwart van 2019. Een eenmalige last van 3,7 miljoen euro voor het afbetalen van een lening drukte dit resultaat.

Pharming meldde verder dat een klinische studie bij patiënten die Covid-19 onder de leden hebben in voorbereiding is. Deze zal naar verwachting op korte termijn van start gaan. Pharming rekent voor dit jaar op verdere groei van omzet en winst, maar waagt zich niet aan financiële details.