Nieuwe directeur moet toekomst VDL Nedcar veiligstellen

EINDHOVEN (ANP) - Autofabriek VDL Nedcar krijgt een nieuwe directeur. Volgens moederconcern VDL komt de leiding in handen van John van Soerland, die Paul van Vuuren opvolgt. Het is komende tijd aan de nieuwe directeur om nieuwe opdrachtgevers aan de Limburgse fabriek te binden.

Het Duitse autoconcern BMW, voor wie Nedcar nog tot en met 2023 Mini's in elkaar zet, kondigde vorig jaar aan te gaan stoppen met de autoproductie in Nederland. Door het besluit staan bij de fabriek in Born duizenden banen op de tocht. Nedcar is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert.

VDL denkt de internationale ervaring van Van Soerland goed te kunnen gebruiken bij het zoeken naar nieuwe opdrachtgevers. Hij werkte onder meer in China, India, Taiwan en de Verenigde Staten. In zijn periode bij Philips en later bij chipmaker NXP kwam hij ook in contact met grote klanten uit de auto-industrie. Zelf zegt Van Soerland, die sinds december 2019 directeur is van VDL-onderdeel MPC, er alle vertrouwen in te hebben dat het hem gaat lukken om de toekomst van de fabriek veilig te stellen.

VDL benadrukt in een verklaring ook dat Van Vuuren afgelopen drie jaar uitstekend werk heeft verricht. Dat BMW Nedcar de rug toekeert lag volgens het Duitse bedrijf zelf ook niet aan de kwaliteit van de fabriek. BMW verklaarde eerder dat de keuze voornamelijk ingegeven was door de coronapandemie en de ontstane malaise in de auto-industrie. Toen er gekozen moest worden voor assemblage door een externe producent - Nedcar - of het eigen productienetwerk, ging de voorkeur naar dat laatste. De autofabrikant heeft besloten om de nieuwe Mini Countryman vanaf 2023 in zijn fabriek in Leipzig te laten maken.