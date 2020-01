'OPEC+ staat voor verlenging productiebeperking'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: OPEC

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan (OPEC+) gaan afspraken over productiebeperkingen mogelijk verlengen. Het Russische persbureau TASS meldt op basis van bronnen dat de komende vergadering van OPEC+, waarin over de kwestie zou worden gesproken, mogelijk wordt geschrapt. Dan zal de geldende overeenkomst die in maart afloopt, worden verlengd tot juni.

De olieproducerende landen kwamen in 2016 productiebeperkingen overeen. Door een rem op de oliewinning te zetten wilden de landen, waaronder grote producenten als Saudi-Arabië en Irak de olieprijzen stutten. De komende tijd moet een beslissing genomen worden over het eventueel verlengen van de gestelde quota.

Rusland leek bij monde van Energieminister Alexander Novak eerder aan te sturen op beëindiging van de afspraken. Hij zei eerder onder meer dat de afspraken niet voor de eeuwigheid zijn. Ook het Russische staatsoliebedrijf Rosneft uitte eerder kritiek op de beperkingen. Niet alle landen houden zich overigens aan de afspraken.