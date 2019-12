Opluchting overheerst op beurs Londen

Gepubliceerd op | Views: 1.032

LONDEN (ANP) - De aandelenbeurs in Londen stond vrijdagochtend duidelijk op winst. Britse kiezers gaven donderdag een duidelijkheid mandaat aan premier Boris Johnson om de brexit af te handelen. Daarmee lijkt een einde te komen aan jaren van onzekerheid sinds het brexitreferendum medio 2016. Dit werd door beleggers duidelijk omarmt.

Met name bedrijven die veelal afhankelijk zijn van binnenlandse handel veerden op. De leidende FTSE 100 index, met daarin veel multinationals, stond na iets meer dan een uur handelen 1,5 procent hoger. Het duurdere pond drukte de winsten van bedrijven die in grotere mate afhankelijk zijn van de export. De bredere FTSE 250 steeg dik 4 procent en beleefde zijn grootste sprong sinds 2010.

De kans is na de overwinning van de Conservatieve Partij van Johnson groot dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari op een ordelijke manier uit de Europese Unie stapt. Financiële fondsen stonden vooral in de schijnwerpers. Voor banken staat de rol van Londen als financiële centrum op het spel in de onderhandelingen over de brexit. Royal Bank of Scotland en Lloyds wonnen tot 11 procent.