Vertrek financiële baas Beter Bed onverwacht

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van de financieel eindverantwoordelijke bij Beter Bed komt onverwacht. Maar het wijzigt niets aan de belegging in de beddenverkoper, zo constateren analisten van KBC Securities.

Beter Bed heeft Gabrielle Reijnen met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe financieel directeur. Zij volgt in die functie Hugo van den Ochtend op die is ontslagen van zijn verantwoordelijkheden. De marktvorsers wijzen er op dat ze niet de indruk hadden dat Beter Bed op zoek was naar een nieuwe financiële directeur.

Het aandeel Beter Bed, waarop KBC een buy-advies heeft, stond vrijdag omstreeks 09.15 uur 1,3 procent hoger op 2,37 euro.