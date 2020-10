'Sligro verder geraakt door nieuwe coronamaatregelen'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De nieuwe aangekondigde coronamaatregelen zullen verder roet in het eten gooien van groothandelsbedrijf Sligro, verwachten analisten. De aandelen stonden dinsdag middag 7,6 procent in de min, de hoogste daling sinds half juni.

Verwacht wordt dat het kabinet vanavond onder meer aan zal kondigen dat restaurants en cafés de komende twee weken moeten sluiten. Daarmee hoopt de overheid het aantal coronabesmettingen in te dammen. Analisten denken dat de jaarcijfers van Sligro te lijden zullen hebben van de impact van de coronapandemie op de dienstverlening in de voedingssector en verder zullen dalen. Sligro is een belangrijke leverancier aan de horeca.

De cijfers over het derde kwartaal van Sligro worden op 22 oktober verwacht.