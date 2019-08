'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.304

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de politieke crisis in Italië blijven zorgen voor terughoudendheid. Op Beursplein 5 kwamen technologiegroep TKH en de leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion met resultaten.

De Italiaanse Senaat komt dinsdag bijeen vanwege de politieke crisis in het land. Dan wordt naar verwachting duidelijk wanneer kan worden gestemd over een motie van wantrouwen die de regering ten val kan brengen. Het lukte partijleiders maandag niet een knoop door te hakken. Daarom moet dinsdag de Senaat terugkeren van het zomerreces.

TKH Group boekte in de eerste jaarhelft minder winst op een hogere omzet. Het technologiebedrijf had te maken met hogere kosten in het kader van zijn Simplify & Accelerate-programma, maar verwacht dat zowel de omzet als het resultaat later in het jaar weer aantrekken.

Kendrion

Kendrion kampte ook in het tweede kwartaal met de moeizame omstandigheden op de automarkt. Bovendien kreeg ook de industrie in veel landen het moeilijker. Dat zorgde voor een lagere omzet en bedrijfsresultaat voor de leverancier van elektromagnetische componenten.

Pharming heeft de rechten op de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn van Novartis gekocht. Het biotechbedrijf betaalt op voorhand 17,9 miljoen euro. Novartis heeft daarnaast recht op mijlpaalbetalingen en op royalties over de netto-omzet. Het gaat om een medicijn in een late ontwikkelingsfase voor de behandeling van geactiveerd PI3K-delta-syndroom, een aandoening van het immuunsysteem.

Takeaway

Het aandeel Takeaway zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Deutsche Bank verhoogden hun aanbeveling voor het maaltijdbestelbedrijf.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend licht lager. De AEX-index bleef vlak op 542,14 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 801,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Wall Street deed een stevige stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent lager op 25.896,44 punten. De bredere S&P 500-index en technologiebeurs Nasdaq zakten 1,2 procent.

De euro was 1,1187 dollar waard, tegen 1,1218 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 54,69 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 58,37 dollar per vat.