'Vruchteloos gesprek Altice en Bouygues'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Oprichter Patrick Drahi van telecom- en kabelbedrijf Altice Europe heeft gesproken met de baas van de Franse branchegenoot Bouygues over een verkoop van de Franse dochtermaatschappij SFR. Dat meldt het Franse satire- en nieuwsweekblad Le Canard enchaîné.

Bouygues laat in een reactie weten dat regelmatig wordt gekeken naar mogelijkheden in de sector. ,,Er was in dat kader een contactmoment, maar dat kreeg geen vervolg", aldus een woordvoerder.

Volgens Le Canard enchaîné heeft Bouygues-topman en zoon van de oprichter Martin Bouygues aangeboden 51 procent van SFR te kopen. Een Amerikaans fonds zou daarnaast een belang van 25 procent verkrijgen en Drahi zou de rest houden. Drahi zou dat voorstel hebben afgewezen, omdat het de waarde van SFR te laag inschatte.

Geruchten over een overname van SFR door Bouygues zingen al langer rond. In mei ontkende Drahi dat Altice voor een overname is benaderd.