'Nissan staat op het punt flink in te grijpen'

TOKIO (AFN) - De Japanse automaker Nissan is van plan fors in de kosten te gaan snijden. Het concern had al last van moeilijke omstandigheden in de autosector, waar nu de gevolgen van de coronapandemie bovenop zijn gekomen.

Volgens ingewijden staat Nissan op het punt om voor 300 miljard yen, omgerekend bijna 2,6 miljard euro, aan jaarlijkse kostenbesparingen door te voeren. Ook zullen er forse herstructureringslasten genomen worden, bij de presentatie van een plan bij de cijfers eind mei.

De bronnen stellen bijvoorbeeld dat het merk Datsun zal verdwijnen, evenals een productielijn in Indonesië. Ook op marketing en onderzoek zal Nissan gaan besparen.