Amazon wil tienduizenden medewerkers extra aannemen

Er zijn principes in de retail waarmee winkels koopgedrag van klanten sturen. Eentje daarvan is schaarste. Als je heel veel paaseitjes in de schappen legt, dan nemen mensen die minder snel mee. Beperk je het aanbod, dan denken consumenten al snel dat ze bijna op zijn en zijn ze eerder geneigd tot kopen.”



Hetzelfde principe geldt nu. “Alle fotootjes op sociale media of online van lege schappen, zorgen er voor dat mensen denken dat er tekorten zijn. Het is fomo; the fear of missing out, de angst om achter het net te vissen. Mensen denken dat er door leegrakende schappen tekorten ontstaan en slaan producten in die ze eigenlijk niet nodig hebben uit angst achter dat ze anders zonder komen te zitten terwijl hun buurman die producten wel heeft.”



Quota



Wat de koopwoede verder aanwakkert is dat winkels en drogisterijen voor sommige producten, zoals schoonmaakmiddel of paracetamol quota instellen. “Als iets op rantsoen wordt gesteld, dan gaan mensen het juist meer kopen. Als er bij de desinfecterende middelen staat dat je er maximaal twee per klant mag meenemen, dan zien mensen dat als aanbeveling.