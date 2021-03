Chauffeurs pakketbezorger UPS leggen werk neer

UTRECHT (ANP) - Chauffeurs van pakketbezorger UPS leggen maandag het werk neer om hun eisen voor een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer kracht bij te zetten. Vanuit Heerenveen, Apeldoorn en Amsterdam verzamelen de chauffeurs zich bij het Utrechtse UPS-distributiecentrum.

"Al twee jaar werken de chauffeurs zich een slag in de rondte zonder loonsverhoging. Dat zijn ze zat. Ze willen een fatsoenlijke cao", zegt Jacqueline Lohle, bestuurder FNV Transport & Logistiek.

De vakbond wil dat de nieuwe cao voor een jaar geldig is, van 1 januari tot en met 31 december 2021, en een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 januari 2021. De laagste loonschalen moeten bovendien binnen drie jaar stapsgewijs worden verhoogd naar minimaal 14 euro bruto per uur. "Terwijl corona rondwaart en winkels gesloten zijn, gaan de pakketbezorgers elke dag de weg op om de aankopen bij mensen thuis te brengen. Dat verdient een grotere waardering dan waar de werkgevers tot nu toe mee komen", aldus Lohle.

FNV wil verder onder meer een regeling in de cao voor eerder stoppen met werken. Ook heeft wat FNV betreft vanaf 1 juli 2021 elk voertuig een standkachel en -airco en worden afspraken over het werken met rolcontainers zo snel mogelijk doorgevoerd. Onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen ruim 150.000 mensen.