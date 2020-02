Ingenieursbureau Arcadis voert resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 780

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in 2019 hogere resultaten in de boeken gezet. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om de strategische doelstellingen voor dit jaar te behalen.

De autonome omzet steeg vorig jaar met 3 procent tot 2,6 miljard euro. Bij alle onderdelen ging de omzet vooruit, behalve in het Midden-Oosten en bij architectuurdochter CallisonRTKL. Het operationeel ebita-resultaat klom met 18 procent tot 209 miljoen euro, terwijl de marge verbeterde naar 8,1 procent van 7,3 procent in 2018.

In het vierde kwartaal van 2019 toonde de autonome omzetgroei van Arcadis een plus van 5 procent tot 660 miljoen euro, met een marge van 9 procent. Die marge was 7,2 procent een jaar eerder.

Topman Peter Oosterveer verklaarde tevreden te zijn met de prestaties in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika na stappen die Arcadis heeft genomen om die te verbeteren en dat verder wordt geïnvesteerd in groei en innovatie. Arcadis wil het dividend verhogen naar 0,56 euro per aandeel, van 0,47 euro per aandeel een jaar eerder.