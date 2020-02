Fagron boekt bijna een derde meer winst

Gepubliceerd op | Views: 729

ROTTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan de apotheken Fagron heeft vorig jaar een derde meer winst in de boeken gezet. De onderneming profiteerde onder meer van goede prestaties in de Verenigde Staten waar de nieuwe bereidingsfaciliteit in Wichita op stoom is gekomen. Topman Rafael Padilla sprak van "zeer sterke" resultaten.

De nettowinst van de onderneming steeg met 30,3 procent tot 55,7 miljoen euro, waarbij het terugkerende bedrijfsresultaat met 13 procent steeg tot 117 miljoen euro. De omzet van Fagron nam op jaarbasis met 13,4 procent toe tot 534,7 miljoen euro. Naast groei op eigen kracht, profiteerde de onderneming van overnames. Ook werd de integratie van het eerder overgenomen Humco in de VS afgerond. Dat zorgde ook voor de nodige financiële voordelen.

Fagron zegt nog altijd op koers te liggen om uiterlijk in 2022 zijn omzetdoel van 100 miljoen dollar in Wichita te behalen. Vanwege een verandering in de dienstverlening aan bepaalde grote klanten viel de groei van de omzet in het slotkwartaal van 2019 in Wichita lager uit. Wel verbeterde de winstgevendheid.

Genomics

Bij de steriele GMP-bereidingsfaciliteit in Nederland, die sinds juli weer volledig operationeel is, vlakte de omzetgroei in het vierde kwartaal ook iets af door het complexe proces om nieuwe ziekenhuizen als klant te binden. Genomics laat volgens Padilla een veelbelovende ontwikkeling zien met een groei die accelereerde in de loop van het jaar. Verder is gestart met de integratie van het eerder overgenomen Dr. Kulich Pharma in Tsjechië.

De topman verwacht met "de successen" die in 2019 werden behaald, de basis is gelegd voor basis 2020. Dan zullen volgens hem verdere vruchten worden geplukt.