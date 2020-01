OESO: stabiele groei in meeste grote economieën

Gepubliceerd op | Views: 334 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De economische groei in de meeste grote economieën zal de komende zes tot negen maanden stabiel blijven. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens de OESO wijzen de economische indicatoren erop dat in Japan, Canada, de eurozone, China, de Verenigde Staten en Rusland de komende tijd sprake zal zijn van stabiele groei. Verder lijkt de groei in Brazilië aan te trekken, terwijl in India sprake is van afzwakkende groei.