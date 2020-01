Galapagos werft voldoende patiënten voor studie

Gepubliceerd op | Views: 492 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft de rekrutering van patiënten voor een zogeheten PINTA-studie inzake idiopathische pulmonaire fibrose afgerond.

PINTA is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde Fase 2-studie die de werkzaamheid, veiligheid en medicijneigenschappen onderzoekt van een dagelijkse orale dosis van het potentiële medicijn GLPG1205 bij meer dan 60 patiënten met de ziekte.

Idiopathische pulmonaire fibrose, of IPF, is een chronische, onomkeerbaar progressieve fibrotische afwijking in de longen die vooral voorkomt bij volwassenen boven de 40 jaar. In de Verenigde Staten en Europa zijn er circa 250.000 IPF-patiënten. IPF wordt dan ook als een zeldzame ziekte beschouwd.

De vooruitzichten van patiënten met IPF zijn slecht. Op dit moment is er nog geen medicijn dat IPF kan genezen. De huidige medische behandelstrategie is erop gericht om de progressie van de ziekte af te remmen en de levenskwaliteit te verbeteren.