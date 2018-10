'Wall Street herstelt na verliesreeks'

Gepubliceerd op | Views: 708

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York tonen vrijdag tonen naar verwachting herstel na de grote verliezen eerder deze week. Oplopende rentes op obligaties drukten afgelopen week de aandelenhandel, met dieprode uitslagen als gevolg. Beleggers richten hun blik nu weer op de aftrap van een nieuw cijferseizoen.

Wall Street kreeg donderdag nog flinke klappen. Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent lager op 25.052,83 punten. De brede S&P 500 leverde eveneens 2,1 procent in en stond op 2728,37 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 7329,06 punten. De turbulentie zorgde er onder meer voor dat Tencent Music zijn beursgang uitstelde.

JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal bijna een kwart meer winst geboekt dan een jaar eerder. De grootse bank uit de Verenigde Staten profiteerde onder meer van de renteverhogingen van de Federal Reserve. Mede daardoor wist JPMorgan zijn rentebaten op te krikken naar een recordhoogte. Ook Citigroup en Wells Fargo zagen de winst flink oplopen.

Techbedrijven

De handelsupdates van de drie banken gelden als officieuze opening van een nieuw cijferseizoen. De aanstaande kwartaalcijfers zijn voor beleggers een belangrijke indicatie over de staat van het Amerikaanse bedrijfsleven na de toegenomen handelsspanningen onder president Donald Trump. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde onlangs nog dat de handelsoorlog met China nadelig kan uitpakken voor de VS.

Daarnaast staan techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon in de belangstelling. In deze branche waren eerder deze week juist erg sterke koersverliezen.

Sears

Ook olie- en gasbedrijven weten de schijnwerpers op zich gericht. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schroefde zijn verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar ruwe olie iets terug. Niettemin blijven de olieprijzen volgens het agentschap nog wel op een hoog niveau.

Bij de bedrijven is er verder nog aandacht voor winkelketen Sears. Er zijn steeds meer signalen dat de warenhuisketen op omvallen staat, nadat het bedrijf naar verluidt een adviseur inzake faillissementen in de arm heeft genomen.