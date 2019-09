Financieel topman Intertrust vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Financieel topman Hans Turkesteen vertrekt bij financieel dienstverlener Intertrust. Hij wordt per direct opgevolgd door Rogier van Wijk, aldus de onderneming in een verklaring.

De raad van commissarissen zal Van Wijk nog voordragen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, die naar verwachting later dit jaar zal worden gehouden. Van Wijk werkt sinds 2017 bij Intertrust en is daar momenteel 'group controller'. Daarvoor was hij in verschillende leidinggevende functies actief, onder meer bij TPV Technologie.

Turkesteen verlaat Intertrust na onderling overleg en "na het opzetten van een solide financiële basis", maar blijft tot eind maart 2020 aan de onderneming verbonden.

Turkesteen kwam in november 2017 binnen bij Intertrust na het vertrek van Maarten de Vries naar AkzoNobel. In eerste instantie werd hij op tijdelijke basis de financieel eindverantwoordelijke van de onderneming en per 1 augustus 2018 kreeg hij de functie definitief in handen. Turkesteen was eerder financieel directeur bij Stork en Imtech.