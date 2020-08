Internetgigant Tencent profiteert van gamers door corona

Gepubliceerd op | Views: 273

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internetreus Tencent profiteerde het afgelopen kwartaal van extra internetverkeer en gamers als gevolg van de coronacrisis. Tencent heeft het grootste online-gamingimperium ter wereld. Het is eigenaar, of via Epic Games voor een groot deel eigenaar, van onder meer Fortnite, League of Legends en Call of Duty.

De omzet van Tencent groeide in het afgelopen kwartaal met 29 procent naar bijna 115 miljard yuan (14 miljard euro) en dat was een sterkere groei dan alom werd verwacht. De Chinese reus boekte een winst van 33 miljard yuan, ook een stuk meer dan vooraf werd ingeschat.

Tencent ligt onder vuur van de Amerikaanse president Trump, die transacties met de in Azië enorm populaire app WeChat heeft verboden. Volgens Trump houdt WeChat "automatisch enorme hoeveelheden informatie van zijn gebruikers vast". Hiermee dreigt volgens hem de Chinese Communistische Partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen. Het vaag omschreven decreet dat Trump heeft ondertekend om WeChat per september te verbieden, zou ook de zakelijke relaties van Tencent met Amerikaanse bedrijven onder druk kunnen zetten.