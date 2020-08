'ABN AMRO presteert bovenverwachting en is ambitieus'

Gepubliceerd op | Views: 1.339 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van ABN AMRO zijn beter dan verwacht. Dat constateert een analist van Jefferies. Volgens haar is de door de bank aangekondigde ingreep bij de zakenbank daarbij "ambitieus". Dat zou beleggers moeten bekoren, is de overtuiging van de marktvorser. Ook bij KBC Securities wordt positief gereageerd, met een verhoging van het advies voor het aandeel van sell naar accumulate.

In het tweede kwartaal is ABN AMRO onder druk van de coronacrisis opnieuw in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal. Maar dat kwam vooral door de kredietverliezen en die pakten minder slecht uit dan alom was verwacht. ABN AMRO moest in totaal 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

De analisten merken wel op dat ABN AMRO de prognose voor de kredietverliezen in het hele jaar heeft bijgesteld. ABN AMRO denkt nu dat er in heel 2020 ongeveer 3 miljard euro naar de stroppenpot moet, meer dan eerder voorzien. Waarschijnlijk pakken de voorzieningen in de tweede helft van het jaar wel lager uit dan in de eerste helft van het jaar.

Activiteiten

Het financiële concern heeft daarnaast besloten zich met zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. De bank gaat buiten het continent alleen verder met met zogeheten clearing-werk, activiteiten rondom het verwerken van financiële transacties. KBC vindt de ingreep "overtuigend", maar vindt het wel jammer dat clearing niet afgebouwd wordt. Dat zou ongunstig zijn met het oog op het controleren van risico's. Het koersdoel bij KBC gaat van 9,50 euro naar 10,00 euro.

Bij ING blijft het advies staan op hold, met een koersdoel van 9,25 euro. Analisten van ING wijzen erop dat de ingreep van ABN AMRO betrekking heeft op miljarden aan leningen van bedrijven. Daarbij zijn de marktvorsers positief over de resultaten in de afgelopen periode. De opgevoerde prognose voor de kredietverliezen in het hele jaar is wel een tegenvaller.

Het aandeel ABN AMRO noteerde woensdag na drie kwartier handelen 6,4 procent hoger op 8,61 euro. Daarmee was de bank met afstand de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index.