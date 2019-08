Deliveroo vertrekt uit Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 1.120 | Onderwerpen: Duitsland

LONDEN (AFN/DPA) - Maaltijdbezorgdienst Deliveroo verdwijnt uit Duitsland. Het Britse bedrijf staakt zijn Duitse activiteiten met ingang van vrijdag en wil zich op andere landen concentreren waar het al een groter marktaandeel heeft. Werknemers, bezorgers en aangesloten restaurants zouden een vergoeding krijgen. Details daarover geeft Deliveroo echter niet.

Het Nederlandse Takeaway.com heeft een sterke positie op de Duitse markt. Eind vorig jaar nam het Nederlandse bedrijf, dat inmiddels aan een fusie met het eveneens Britse Just Eat werkt, de Duitse activiteiten van Delivery Hero over. Die overname, die de merken Lieferheld, Pizza.de en foodora omvat, werd in het voorjaar afgerond. Takeaway voerde zelf het merk Lieferando in Duitsland.

Na het vertrek uit Duitsland is Deliveroo nog in dertien landen actief, waaronder Nederland. Deliveroo Nederland laat weten dat een vertrek hier niet aan de orde is. "We groeien hier stevig en werken aan plannen voor een verdere uitbreiding", zegt een woordvoerster. Die plannen wil Deliveroo in het najaar naar buiten brengen.