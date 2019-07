Daimler negatiever door diesels en airbags

Gepubliceerd op | Views: 2.346 | Onderwerpen: autoindustrie

STUTTGART (AFN) - De Duitse automaker Daimler is negatiever over zijn resultaten dit jaar. Het moederbedrijf van onder meer Mercedes Benz moet miljarden euro's meer opzijleggen wegens een grote terugroepactie en lopende rechtszaken rond dieselauto's. Daardoor belandde het concern in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers.

Daimler verwacht 1,6 miljard euro meer kwijt te zijn dan geraamd aan juridische kwesties rond sjoemeldiesels. Daar komt nog eens een voorziening van 1 miljard euro bij, omdat problemen met airbags van leverancier Takata wijder verspreid zijn dan aanvankelijk gedacht. Ook zal een strategiewijziging meer kosten met zich meebrengen.

Al met al verwacht Daimler op basis van voorlopige cijfers een operationeel verlies (ebit) van 1,6 miljard euro in zijn tweede kwartaal. Voor heel het jaar wordt een aanzienlijk lager bedrijfsresultaat verwacht dan in het voorgaande jaar, terwijl het concern eerder min of meer op een gelijk resultaat dan een jaar eerder rekende.

Airbags

Daimler stelt ook last te hebben van een groeivertraging op de wereldwijde automarkt. Daarnaast lopen productieverhogingen niet volgens plan, waardoor er minder nieuwe modellen beschikbaar zijn. Nog geen maand geleden kwam Daimler ook al met een winstwaarschuwing naar buiten. De fabrikant moest van het Duitse ministerie van Transport 60.000 dieselauto’s van Mercedes terugroepen, omdat ze software bevatten om uitstootwaarden de manipuleren.

Defecte airbags van het inmiddels failliete Takata noopten tal van autofabrikanten de voorbije jaren al tot het terugroepen van tientallen miljoen auto's. Metalen onderdeeltjes kunnen losschieten, wat tot meerdere dodelijke ongelukken heeft geleid.