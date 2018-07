Belang Van Herk in Zealand Pharma

Gepubliceerd op | Views: 1.295

KOPENHAGEN (AFN) - Investeerder Aat van Herk heeft een aandelenbelang en stemrecht opgebouwd van 6,38 procent in de Deense biotechnoloog Zealand Pharma. Dat liet Zealand Pharma weten op de eigen website.

Het biotechbedrijf uit Kopenhagen houdt zich onder meer bezig met kandidaat-medicijnen tegen ziektes bij de spijsvertering. Met de investering in Zealand Pharma breidt Van Herk zijn portfolio in de biotechsector verder uit. Zo is Van Herk ook een grote aandeelhouder van het in Amsterdam genoteerde Galapagos.