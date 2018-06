Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag dicht bij huis gebleven. Net als elders in de wereld verwerkte Wall Street de topontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Het akkoord dat daaruit voortkwam werd door beleggers lauw ontvangen.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 25.320,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2786,85 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent vooruit naar 7703,79 punten.

Trump en Kim tekenden een overeenkomst voor de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Dat leverde veel positieve reacties op. Toch zorgde de deal vanwege de vele onzekerheden niet voor veel enthousiasme op de financiële markten. Die reageerden ook op nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Daarnaast werd door beleggers vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

Tesla

Defensieconcerns waren wel minder in trek door de handdruk van Trump en Kim. Zo leverde Raytheon bijna 3 procent in. Northrop Grumman, Lockheed Martin en Harris Corporation speelden ook meer dan 1 procent kwijt.

Tesla wist eveneens de ogen op zich gericht, door een aankondiging dat het bedrijf een streep haalt door bijna een tiende van zijn wereldwijde personeelsbestand. Die ingreep is nodig om de maker van elektrische auto's eindelijk winstgevend te kunnen maken. Tesla heeft in bijna vijftien jaar nog nooit een jaar met winst afgesloten. Het aandeel won dik 3 procent.

Eli Lilly

Aandelen Twitter gingen verder 5 procent in waarde omhoog. Die koerssprong heeft te maken met een positief analistenrapport van JPMorgan. Weight Watchers won vanwege zo'n gunstig rapport zelfs bijna 6 procent.

Farmaceut Eli Lilly (min 0,4 procent) was ook in het nieuws. Het bedrijf heeft samen met zijn partner AstraZeneca besloten te stoppen met het testen van een nieuw middel tegen Alzheimer omdat dit geen resultaat opleverde.

De euro was 1,1750 dollar waard, tegen 1,1793 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 66,21 dollar. Brentolie werd verhandeld voor 75,80 dollar per vat, wat neerkomt op een daling van 0,9 procent.