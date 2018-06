OPEC ziet veel onzekerheid over olievraag

Gepubliceerd op | Views: 454 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC is erg onzeker over de vraag naar olie in de tweede helft van dit jaar. Dat schrijft de organisatie in haar maandelijkse rapport in aanloop naar een belangrijke vergadering volgende week.

Volgens de OPEC is er een grote bandbreedte bij zijn ramingen over hoe groot de vraag naar olie zal zijn later dit jaar. De vraag kan aanzienlijk hoger uitvallen dan het huidige productieniveau maar ook licht lager. De productie van de OPEC lag vorige maand gemiddeld op bijna 31,9 miljoen vaten per dag.

De leden van de OPEC komen volgende week vrijdag in Wenen bijeen om te praten over de productie. Saudi-Arabië is samen met niet-OPEC-lid Rusland voorstander van een productieverhoging in de tweede helft van dit jaar, maar OPEC-leden als Irak en Iran zouden juist tegenstander zijn.

De OPEC heeft samen met Rusland sinds begin 2017 de productie beperkt om zo de olieprijzen op te krikken. Inmiddels zijn de olieprijzen gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar, mede vanwege het wegvallen van productie uit Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran.