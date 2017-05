'Sprint in fusiegesprek met T-Mobile US'

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: telecommunicatie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse telecomconcern Sprint is in gesprek met branchegenoot T-Mobile US over een fusie. Dat meldden ingewijden rond de zaak.

Ook het Japanse Softbank, de grootste aandeelhouder van Sprint, is volgens de ingewijden betrokken bij de onderhandelingen, die zich overigens nog in een pril stadium bevinden. Deutsche Telekom, grootaandeelhouder van T-Mobile US, doet eveneens mee. De marktwaarde van T-Mobile US ligt op 55 miljard dollar. Dat is 23 miljard dollar meer dan die van Sprint.

In 2014 voerden de bedrijven ook al gesprekken over een samengaan, maar die werden stopgezet vanwege zorgen over regelgeving. Door te combineren zouden de bedrijven beter de concurrentie aan kunnen gaan met marktleiders Verizon en AT&T.