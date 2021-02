Traditionele geschenken blijven populair voor Valentijnsdag

DEN HAAG (ANP) - Traditionele geschenken voor Valentijnsdag doen het ook dit jaar weer goed, ondanks de coronacrisis. Zo worden vaak parfum en schoonheids- en verzorgingsproducten gekocht, net als bonbons en juwelen. Komende zondag wordt de 'dag der geliefden' gevierd.

Bijna 40 procent van de Nederlanders wil dit jaar Valentijnsdag extra speciaal maken, zo volgt uit de zogeheten Love Index. Dit is het jaarlijkse onderzoek naar Valentijnsdag van creditcardmaatschappij Mastercard. Bijna een derde is van plan meer uit te geven dan vorig jaar, is een andere uitkomst van de Love Index.

De insteek van de valentijncampagne van bol.com is dit jaar meer gericht op een cadeau voor dierbaren in het algemeen en niet alleen voor een geliefde. "We zien ook het effect van de huidige coronamaatregelen terugkomen in de verkopen; dit jaar worden er bijvoorbeeld meer spellen verkocht dan vorig jaar", vertelt de woordvoerster. "Klanten kopen meer cadeaus voor een leuk en gezellig avondje thuis. Daarnaast doen traditiegetrouw producten als geschenksets van Rituals, activiteitentrackers, boeken en parfum het erg goed."

Lingerie

Ook lingerieketen Livera merkt dat niet alleen maar mannen een lingerieset voor hun geliefde kopen. "We zien steeds vaker dat vrouwen elkaar lingerie cadeau doen." Lingerieketen Hunkemöller merkt de trend ook op en richt zijn campagne op "het delen van de liefde, met of zonder partner". "Vrouwen willen er iets leuks van maken, er is een grote vraag naar body's en catsuits," aldus de woordvoerster. Hunkemöller is zondag geopend in Nederland voor 'click and collect'.

Bij ICI PARIS XL loopt de verkoop in de aanloop naar Valentijnsdag goed. Met name parfum doet het goed, maar ook geschenksets waar verschillende verzorgingsproducten in zitten. "We merken dat Valentijnsdag nog steeds een moment is waarbij een cadeau wordt gekocht voor een geliefde", zegt een woordvoerder. Bij bonbonverkoper Leonidas lopen de zaken voor Valentijn ook goed. De winkelketen verkoopt bijvoorbeeld bonbons in verpakkingen in hartvorm.