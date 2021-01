Ryanair moet compensatie toch betalen aan claimclub

DEN BOSCH (ANP) - Ryanair moet een vergoeding voor een vertraagde vlucht uit 2017 alsnog betalen aan een bedrijf dat de claims voor passagiers indiende. In hoger beroep kreeg Claimingo gelijk van de rechter nadat de kantonrechter eerder nog had besloten dat Ryanair niet hoefde te betalen. De Ierse prijsvechter heeft namelijk in zijn voorwaarden staan dat vorderingen niet kunnen worden overgedragen.

Het gerechtshof in Den Bosch meende dat dit zogeheten cessieverbod een ontoelaatbare beperking is van de aanspraak op compensatie. Claimingo kan daarom 1600 euro claimen van Ryanair. Dat is de totale vertragingsvergoeding waar de vier passagiers die het bedrijf hadden ingeschakeld recht op hadden. Claimingo betaalt passagiers meteen een wat lagere vergoeding uit en claimt daarna de vergoeding bij de luchtvaartmaatschappij.

Het hof keek ook nog naar de oorzaak van de vertraging, een kapotte boordradio. Dat is volgens het Europese recht geen bijzondere omstandigheid waardoor Ryanair geen vertragingsvergoeding zou hoeven betalen. Het vliegtuig mocht namelijk ook de lucht in zonder dat alle beschikbare boordradio's werkten. Overigens heeft Ryanair dat ook niet betwist in het hoger beroep.

Behalve het claimbedrag moet Ryanair ook de gemaakte proceskosten en incassokosten betalen.