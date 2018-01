Banken in schijnwerpers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.639 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - Beleggers in New York buigen zich vrijdag over de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo. Verder worden belangrijke macro-economische cijfers verwerkt, over onder meer de inflatie, de winkelverkopen en de bedrijfsvoorraden. Naar verwachting gaan de graadmeters op Wall Street hoger openen.

JPMorgan Chase, een van de grootste banken van de VS, zag de winst in het vierde kwartaal van 2017 stevig dalen door een voorziening vanwege de belastinghervormingen. Ook moest de bank meer geld opzij zetten voor slechte leningen. De resultaten van de kredietverlener waren evenwel beter dan kenners in doorsnee voorzagen.

Branchegenoot Wells Fargo kwam ook met cijfers. De grootste hypotheekverstrekker van de VS zag zijn winst oplopen. Wells Fargo profiteerde anders dan JPMorgan van een meevaller door de nieuwe belastingwetgeving en van de verkoop van een onderdeel. Wel moest een grote last in de boeken worden gezet voor juridische zaken.

Facebook staat voor een lagere opening. Het techconcern verandert de tijdlijn voor zijn gebruikers. De verandering gaat ten koste van berichten van bedrijven en uitgevers. Chipmaker AMD lijkt in te leveren. Eerder werd door AMD ontkend dat er risico's kleefden aan beveiligingsfouten in processoren van het bedrijf. Daar kwam het vrijdag op terug.

BlackRock

Vermogensbeheerder BlackRock opende eveneens de boeken. Het concern zag zijn beheerd vermogen door de 6 biljoen dollar gaan. Ook was sprake van een flinke belastingmeevaller in verband met de aangekondigde belastinghervormingen.

Verder blijven de obligatiemarkten voor reuring zorgen. De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar steeg voor het sinds september 2008 boven de 2 procent. Berichten over een mogelijk einde aan het Chinese opkoopprogramma voor Amerikaanse staatsleningen zorgden eerder deze week ook al voor oplopende rentes. Deze werden later als onwaar bestempeld.

Inflatie

Op macro-economisch vlak bleek de Amerikaanse inflatie in december iets afgezwakt naar 2,1 procent op jaarbasis. Verder namen de winkelverkopen die maand met 0,4 procent toe. Later volgen de cijfers over de bedrijfsvoorraden.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag op nieuwe records. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.574,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,7 procent tot 2767,56 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 7211,78 punten.