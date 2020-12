Randstad en Adyen koplopers AEX, brexit drukt stemming

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsbedrijf Adyen en uitzender Randstad waren vrijdag de uitblinkers in de AEX-index in Amsterdam. De leidende index ging wel met verlies de handel uit. Het sentiment op de beurzen elders in Europa was ook negatief. Beleggers namen weinig risico's vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg, maar ook door het uitblijven van een akkoord over extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten.

De AEX-index sloot de sessie uiteindelijk 0,6 procent in de min op 614,46 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 889,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,4 procent. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat de kans groot is dat de onderhandelingen met de Europese Unie over een handelsverdrag mislukken. Ook Brussel is somber over de slaagkans van een deal met de Britten. Beide partijen hebben afgesproken om tot en met zondag door te onderhandelen.

Randstad sloot met een winst van 3,4 procent. Het uitzendconcern herstelt naar eigen zeggen sneller van de coronacrisis dan het bedrijf zelf had gedacht. Randstad zag de omzet de afgelopen tijd veel minder sterk krimpen dan eerder dit jaar, toen de vraag naar uitzendkrachten sterk afnam door de coronacrisis. Ook profiteerde Randstad van een adviesverhoging.

Adyen

Betalingsbedrijf Adyen voerde de AEX aan met een winst van 4,3 procent. Verzekeraar Aegon kampte met adviesverlagingen door Citi en Oddo BHF en sloot de rij met een min van 4 procent.

In de MidKap verloor Fugro 3,4 procent na afronding van de claimemissie. De bodemonderzoeker plaatste de resterende stukken van de claimemissie bij Nederlandse institutionele en professionele beleggers voor 3,95 euro per stuk. Verlichtingsbedrijf Signify was met een verlies van 3,9 procent de sterkste daler. Ook baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis (min 3,4 procent) beleefde een mindere dag.

Sanofi

Sanofi zakte bijna 4 procent in Parijs, terwijl de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) 0,3 procent verloor in Londen. De werking van het coronavaccin van de twee farmaceuten bij oudere patiënten is minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin is daardoor pas eind 2021 beschikbaar in plaats van medio volgend jaar.

Rolls-Royce zakte bijna 8 procent in Londen. De Britse maker van vliegtuigmotoren waarschuwde dat de vooruitzichten onzeker blijven vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,2113 dollar waard, tegenover 1,2119 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 46,59 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 49,88 dollar per vat.